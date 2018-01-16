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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» ввела новий спосіб оплати у міжнародних касах

    Дотепер квитки на міжнародні потяги можна було придбати тільки за готівку
    «Укрзалізниця» з 16 січня ввела опцію оплати квитків платіжними картами в міжнародних касах, повідомив в.о. голови правління компанії Євген Кравцов. «Дотепер квитки на міжнародні потяги можна було придбати тільки за готівку. Тепер усунули неузгодженості систем оплати між Україною та іншими країнами», - написав він на своїй
    • Сьогодні, 16:26
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    Дотепер квитки на міжнародні потяги можна було придбати тільки за готівку

    «Укрзалізниця» з 16 січня ввела опцію оплати квитків платіжними картами в міжнародних касах, повідомив в.о. голови правління компанії Євген Кравцов.

    «Дотепер квитки на міжнародні потяги можна було придбати тільки за готівку. Тепер усунули неузгодженості систем оплати між Україною та іншими країнами», - написав він на своїй сторінці в Twitter.

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    Кравцов також зазначив плани розширити мережу міжнародних залізничних кас.

    Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» анонсувала відкриття нових міжнародних кас.

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