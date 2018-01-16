«Укрзалізниця» ввела новий спосіб оплати у міжнародних касах
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Дотепер квитки на міжнародні потяги можна було придбати тільки за готівку
«Укрзалізниця» з 16 січня ввела опцію оплати квитків платіжними картами в міжнародних касах, повідомив в.о. голови правління компанії Євген Кравцов.
«Дотепер квитки на міжнародні потяги можна було придбати тільки за готівку. Тепер усунули неузгодженості систем оплати між Україною та іншими країнами», - написав він на своїй сторінці в Twitter.
Платіжними картками відсьогодні можна розрахуватися за квитки в— Євген Кравцов (@Kravtsov_e) January 16, 2018
міжнародних касах. Досі квитки на міжнародні поїзди можна було придбати лише за готівку. Тепер усунули неузгодженості систем оплати між Україною та іншими державами. Розширюємо і мережу міжнародних залізничних кас. pic.twitter.com/uDhQ5Up4EE
Кравцов також зазначив плани розширити мережу міжнародних залізничних кас.
Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» анонсувала відкриття нових міжнародних кас.