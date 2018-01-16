«Укрзалізниця» ввела новий спосіб оплати у міжнародних касах

Дотепер квитки на міжнародні потяги можна було придбати тільки за готівку

«Укрзалізниця» з 16 січня ввела опцію оплати квитків платіжними картами в міжнародних касах, повідомив в.о. голови правління компанії Євген Кравцов. «Дотепер квитки на міжнародні потяги можна було придбати тільки за готівку. Тепер усунули неузгодженості систем оплати між Україною та іншими країнами», - написав він на своїй