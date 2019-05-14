На шахті «Ювілейна» сталося задимлення. Евакуювали понад 300 гірників



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За даними ДСНС, ймовірна причина задимлення на шахті - коротке замикання електропроводів

На шахті «Ювілейна» (м. Кривий Ріг) сталося задимлення, її роботу призупинено.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

«14 травня о 10:05 до ДСНС надійшла інформація, що у м. Кривий Ріг в шахті «Ювілейна» на горизонті 1500 м сталося задимлення. На аварійній ділянці працювало 11 гірників, які виведені у безпечне місце», - говориться у повідомленні.

За даними ДСНС, ймовірна причина задимлення - коротке замикання електропроводів. Попередньо, жертв та постраждалих немає.

Зазначається, що станом на 10:55 з шахти виведено 310 гірників (4 гірники залучені для проведення аварійних робіт). Проводиться пошук осередку задимлення на горизонті 1660 м. Роботу шахти призупинено.

Від ДСНС залучено 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки Криворізького державного воєнізованного гірничорятувально (Аварійно-рятувального) загону.

Раніше повідомлялося, що на шахті «Східкарбон» у населеному пункті Юр'ївка, що на окупованій Луганщині, 25 квітня стався вибух. Загинули люди.