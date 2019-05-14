  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На шахті «Ювілейна» сталося задимлення. Евакуювали понад 300 гірників

    • Розсилка
    На шахті «Ювілейна» сталося задимлення. Евакуювали понад 300 гірників

    За даними ДСНС, ймовірна причина задимлення на шахті - коротке замикання електропроводів

    На шахті «Ювілейна» (м. Кривий Ріг) сталося задимлення, її роботу призупинено.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

    «14 травня о 10:05 до ДСНС надійшла інформація, що у м. Кривий Ріг в шахті «Ювілейна» на горизонті 1500 м сталося задимлення. На аварійній ділянці працювало 11 гірників, які виведені у безпечне місце», - говориться у повідомленні.

    За даними ДСНС, ймовірна причина задимлення - коротке замикання електропроводів. Попередньо, жертв та постраждалих немає.

    Зазначається, що станом на 10:55 з шахти виведено 310 гірників (4 гірники залучені для проведення аварійних робіт). Проводиться пошук осередку задимлення на горизонті 1660 м. Роботу шахти призупинено.

    Від ДСНС залучено 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки Криворізького державного воєнізованного гірничорятувально (Аварійно-рятувального) загону.

    Раніше повідомлялося, що на шахті «Східкарбон» у населеному пункті Юр'ївка, що на окупованій Луганщині, 25 квітня стався вибух. Загинули люди.

    Читайте також
    шахта ДСНС Кривий Ріг Дніпропетровщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ