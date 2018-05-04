Операція Об’єднаних сил: бойовики масово обстрілюють позиції українських бійців

На Донецькому напрямку зафіксовано 36 прицільних ворожих обстрілів

Протягом минулої доби бойовики здійснили 55 прицільних обстрілів оборонних позицій військовослужбовців Об’єднаних сил. Про це на брифінгу 4 травня повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк. За його словами, російсько-терористичні війська здійснили п’ять пострілів з артилерії калібру 122 мм та випустили близько 20 мін з



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На Донецькому напрямку зафіксовано 36 прицільних ворожих обстрілів

Протягом минулої доби бойовики здійснили 55 прицільних обстрілів оборонних позицій військовослужбовців Об’єднаних сил.

Про це на брифінгу 4 травня повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.

За його словами, російсько-терористичні війська здійснили п’ять пострілів з артилерії калібру 122 мм та випустили близько 20 мін з мінометів калібру 120 мм по цивільній інфраструктурі населеного пункту Зайцеве.

«На щастя, втрат серед цивільних осіб немає. Проте внаслідок свідомого обстрілу з артилерії з боку російсько-окупаційних військ пошкоджено шість будинків місцевих мешканців. Військовослужбовці Об’єднаних сил надають допомогу місцевому населенню», - заявив речник Міноборони.

Він повідомив, що протягом минулої доби на Луганському напрямку зафіксовано 19 прицільних ворожих обстрілів.

«Ворог неодноразово застосовував міномети калібрів 120 та 82 мм по наших захисниках населених пунктів Світлодарськ, Луганське, Троїцьке, Причепилівка, Новотошківське, Зайцеве, Кримське, Золоте, Майорськ. Загалом на Луганському напрямку бойовики окупаційних адміністрацій РФ випустили близько 60 мін з мінометів калібру 120 мм та понад 80 – з мінометів калібру 82 мм. Також по вказаних позиціях підрозділів Об’єднаних сил противник вів тривалий провокаційний вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів. По захисниках Луганського зафіксовано обстріли із зенітної установки ЗУ-23-2», - розповів Гуцуляк.

На Донецькому напрямку, за його словами, зафіксовано 36 прицільних ворожих обстрілів. З мінометів калібру 82 мм ворог випустив декілька мін по опорних пунктах Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Піски, Кам’янка й Талаківка.

Також бойовики окупаційних адміністрацій РФ неодноразово вели провокаційні обстріли українських оборонних позицій з гранатометів різних типів, стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів. Ворожий вогонь зафіксовано поблизу н.п. Лебединське, Гнутове, Водяне, Талаківка, Піски, Піщевик, а також по чотири рази в районі н.п. Павлопіль, Кам’янка, Мар’їнка, Широкине, та сім разів – по захисниках Авдіївки.

За добу у результаті ворожих обстрілів ніхто з військових не постраждав.

Українські бійці понад 20 разів відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи виключно дозволене Мінськими домовленостями штатне піхотне озброєння.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що російські війська на Донбасі використовують осліпляючу лазерну зброю проти українських прикордонників і бійців Національної гвардії України.

Джерело: Укрінформ