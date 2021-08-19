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    На Спаса дощитиме: прогноз погоди на 19 серпня

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    Ніч буде холодною - На Спаса дощитиме: прогноз погоди на 19 серпня
    Ніч буде холодною

    У четвер буде доволі прохолодно

    Погода в Україні 19 серпня буде доволі прохолодною, переважно на території країни – вітряно. На сході, півдні та частково півночі місцями відбудуться сильні дощі з грозами. Такі дані Укргідрометцентру.

    На стовпчиках термометрів – від +23 до 27 градусів за Цельсієм.

    На Закарпатті, півночі, та у центрі опадів не буде. Проте на іншій території України слід очікувати зливи з грозами.

    19 серпня вдень температура на півдні від +23 до +28, на сході від +28 до +30, у центрі від +23 до +25, на півночі від +22 до +24, на заході від +21 до +24. У Києві – суха погода, температура – від +23 до +25 градусів.

    ukraine_07Карта Укргідрометцентру

    Вночі буде холодно, стовпчики термометра опустяться щонайменше на 10 градусів. На півдні від +14 до +20, на сході від +17 до +20, у центрі від +13 до +15, на півночі від +13 до +15, на заході від +10 до +14.

    У Києві вночі очікується холодний вітер. Температура триматиметься на рівні від +13 до +15 градусів.

    Нагадаємо, рекордна спека стала наслідком глобальних змін клімату і, як результат, збільшення летальних випадків працівників фермерських господарств Америки.

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    Теги: прогноз погоди вітер
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    На Спаса дощитиме: прогноз погоди на 19 серпня