На спецдільницях в зоні ООС проголосувало 30% військових



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На території Донецької та Луганської областей створено у виняткових випадках 79 спеціальних виборчих дільниць

Всі 79 спеціальних виборчих дільниць на території Донецької та Луганської областей відкрилися своєчасно

Станом на 10:00 31 березня на території Донецької та Луганської областей всі спеціальні виборчі дільниці для військових відкрились вчасно. Вже проголосувало 30% військового складу.

Про це повідомляє прес-служба Громадянської мережі «Опора».

Полковник, начальник відділу морально-психологічного забезпечення Об'єднано-командного пункту Об’єднаних сил Євген Коваленко зазначив, що всі 79 спеціальних виборчих дільниць на території Донецької та Луганської областей «відкрилися своєчасно, працюють у відповідному режимі, порушень, на даний час немає».

Як відомо, згідно з постановою ЦВК №554 від 14 березня на території Донецької та Луганської областей створено у виняткових випадках 79 спеціальних виборчих дільниць. Завдяки цьому військовослужбовці, які під час виконання своїх обов'язків перебувають на Донбасі, зможуть 31 березня взяти участь у виборах президента.

Ці дільниці були створені в зоні проведення Операції об’єднаних сил, саме там, де військові частини знаходяться поза межами населених пунктів, а військові виконують свої бойові завдання та не можуть проголосувати за місцем своєї дислокації.

Як відомо, кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко проголосувала на виборчій дільниці, яка знаходиться у Києві у ліцеї «Поділ» №100 (вул. Покровська, 4/6).

Шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський проголосував у Києві на дільниці №800489, яка знаходиться за проспекті Героїв Сталінграду, 2, у Коледжі морського і річкового флоту.

Також вже проголосував мер Києва Віталій Кличко.

31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

У день виборів президента України, в неділю, 31 березня, до органів поліції надійшли 25 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

Громадянська мережа Опора повідомила, що у Житомирській області були зафіксовані перші порушення: на дільниці у Коростені виборці проголосували до офіційного відкриття дільниці, а у Черняхівському районі деякі виборці були без паспортів.