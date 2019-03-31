Кличко приїхав голосувати на велосипеді (фото)



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Кличко прибув на виборчу дільницю в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна о восьмій ранку Фото: kiev.klichko.org

«Від цих виборів залежить, яким чином розвиватиметься Україна», - сказав мер Києва

Мер Києва Віталій Кличко приїхав голосувати на виборах президента України на велосипеді.

Як повідомляє прес-служба партії УДАР, Кличко з тренування у неділю, 31 березня, прибув на виборчу дільницю в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна о восьмій ранку, одразу після відкриття дільниці.

«Від цих виборів залежить, яким чином розвиватиметься Україна. Незалежно від того, кого оберуть президентом, дуже важливо, щоб ні в якому разі наша держава не звернула з курсу на євроінтеграцію. Все, що залежить від мене, я роблю і буду робити, аби Україна втілювала європейські демократичні цінності, стала сильною і успішною країною європейського співтовариства», - сказав мер столиці журналістам після голосування.

Також на виборчій дільниці Кличко поспілкувався з іноземними спостерігачами. Він відзначив, що дуже важливо, щоб вибори відбулися без порушень і маніпуляцій. «Ключове завдання - щоб вибір кожного українця був захищений», - сказав мер Києва.

Нагадаємо, 31 березня в Україні стартували вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.