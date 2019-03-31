Тимошенко з чоловіком проголосували у Києві (фото)



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Тимошенко змінила місце голосування і голосувала на дільниці, яка розташована у Києві у ліцеї «Поділ» №100

Кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко проголосувала на виборчій дільниці, яка знаходиться у Києві у ліцеї «Поділ» №100 (вул. Покровська, 4/6).

Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

Разом із Тимошенко прийшов її чоловік Олександр.

Раніше повідомлялося, що Тимошенко змінила місце голосування.

Також вже проголосував мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, у день виборів президента України, в неділю, 31 березня, до органів поліції надійшли 25 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

Як відомо, Громадянська мережа Опора повідомила, що у Житомирській області були зафіксовані перші порушення: на дільниці у Коростені виборці проголосували до офіційного відкриття дільниці, а у Черняхівському районі деякі виборці були без паспортів.

31 березня в Україні стартували вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.