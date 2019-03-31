Зеленський проголосував у Києві (фото)



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Шоумен Володимир Зеленський проголосував на виборах президента Фото: Станіслав Груздєв

На пропозицію сфотографуватися із заповненим бюлетенем, Зеленський відповів, що «не буде порушувати закон»

Шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський проголосував у Києві на дільниці №800489, яка знаходиться за проспекті Героїв Сталінграду, 2, у Коледжі морського і річкового флоту

Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

На пропозицію сфотографуватися із заповненим бюлетенем, Зеленський відповів, що «не буде порушувати закон».

Як відомо, якщо бюлетень не заповнений, його можна сфотографувати. Але бюлетень із позначкою фіксувати вже не можна. За це передбачена відповідальність, зокрема кримінальна, це може бути частиною технології купівлі голосів.

Як відомо, кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко проголосувала на виборчій дільниці, яка знаходиться у Києві у ліцеї «Поділ» №100 (вул. Покровська, 4/6).

Також вже проголосував мер Києва Віталій Кличко.

31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

У день виборів президента України, в неділю, 31 березня, до органів поліції надійшли 25 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

Громадянська мережа Опора повідомила, що у Житомирській області були зафіксовані перші порушення: на дільниці у Коростені виборці проголосували до офіційного відкриття дільниці, а у Черняхівському районі деякі виборці були без паспортів.