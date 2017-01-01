На столичному Південному мосту сталася масштабна ДТП: є загиблі

Вантажівка, що перевозила паливо, врізалася в універсал Opel

У неділю ввечері, 26 листопада 2017 року в Києві на Південному мосту сталася масштабна ДТП. Про це повідомляє «Еспресо». Наголошується, що через недотримання дистанції, а, можливо, і швидкісного режиму вантажівка, що перевозила паливо, врізалася в універсал Opel. За словами свідків, під час інциденту пасажир штовхав машину, яка до

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Вантажівка, що перевозила паливо, врізалася в універсал Opel

У неділю ввечері, 26 листопада 2017 року в Києві на Південному мосту сталася масштабна ДТП.

Про це повідомляє «Еспресо».

Наголошується, що через недотримання дистанції, а, можливо, і швидкісного режиму вантажівка, що перевозила паливо, врізалася в універсал Opel. За словами свідків, під час інциденту пасажир штовхав машину, яка до цього заглохла.

В результаті удару водій і пасажир легкового автомобіля загинули на місці. При цьому один з чоловіків загинув на проїжджій частині, а тіло другого виявлено в салоні автомобіля.

Авто має польську реєстрацію. Аварія сталася під час руху автотранспорту з правого берега Дніпра на лівий.

Через ДТП утворилася величезна пробка на Південному мосту.

Нагадаємо, у Києві водій автомобіля Hyundai збив п’яного пішохода-порушника, який перебігав вісім смуг в непередбаченому місці.