На столичному Південному мосту сталася масштабна ДТП: є загиблі
- Сьогодні, 02:56
-
Розсилка
Вантажівка, що перевозила паливо, врізалася в універсал Opel
У неділю ввечері, 26 листопада 2017 року в Києві на Південному мосту сталася масштабна ДТП.
Про це повідомляє «Еспресо».
Наголошується, що через недотримання дистанції, а, можливо, і швидкісного режиму вантажівка, що перевозила паливо, врізалася в універсал Opel. За словами свідків, під час інциденту пасажир штовхав машину, яка до цього заглохла.
В результаті удару водій і пасажир легкового автомобіля загинули на місці. При цьому один з чоловіків загинув на проїжджій частині, а тіло другого виявлено в салоні автомобіля.
Авто має польську реєстрацію. Аварія сталася під час руху автотранспорту з правого берега Дніпра на лівий.
Через ДТП утворилася величезна пробка на Південному мосту.
Нагадаємо, у Києві водій автомобіля Hyundai збив п’яного пішохода-порушника, який перебігав вісім смуг в непередбаченому місці.