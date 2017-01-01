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    На столичному Південному мосту сталася масштабна ДТП: є загиблі

    Вантажівка, що перевозила паливо, врізалася в універсал Opel
    У неділю ввечері, 26 листопада 2017 року в Києві на Південному мосту сталася масштабна ДТП. Про це повідомляє «Еспресо». Наголошується, що через недотримання дистанції, а, можливо, і швидкісного режиму вантажівка, що перевозила паливо, врізалася в універсал Opel. За словами свідків, під час інциденту пасажир штовхав машину, яка до
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    На столичному Південному мосту сталася масштабна ДТП: є загиблі
    На столичному Південному мосту сталася масштабна ДТП: є загиблі
    На столичному Південному мосту сталася масштабна ДТП: є загиблі
    На столичному Південному мосту сталася масштабна ДТП: є загиблі
    На столичному Південному мосту сталася масштабна ДТП: є загиблі
    На столичному Південному мосту сталася масштабна ДТП: є загиблі
    На столичному Південному мосту сталася масштабна ДТП: є загиблі
    На столичному Південному мосту сталася масштабна ДТП: є загиблі
    Фото: Еспресо
    • Сьогодні, 02:56
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    Вантажівка, що перевозила паливо, врізалася в універсал Opel

    У неділю ввечері, 26 листопада 2017 року в Києві на Південному мосту сталася масштабна ДТП.

    Про це повідомляє «Еспресо».

    Наголошується, що через недотримання дистанції, а, можливо, і швидкісного режиму вантажівка, що перевозила паливо, врізалася в універсал Opel. За словами свідків, під час інциденту пасажир штовхав машину, яка до цього заглохла.

    В результаті удару водій і пасажир легкового автомобіля загинули на місці. При цьому один з чоловіків загинув на проїжджій частині, а тіло другого виявлено в салоні автомобіля.

    Авто має польську реєстрацію. Аварія сталася під час руху автотранспорту з правого берега Дніпра на лівий.

    Через ДТП утворилася величезна пробка на Південному мосту.

    Нагадаємо, у Києві водій автомобіля Hyundai збив п’яного пішохода-порушника, який перебігав вісім смуг в непередбаченому місці.

    ДТП водій аварія
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