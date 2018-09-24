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    На Сумщині лікар вимагав від військового 140 тисяч грн за отримання групи інвалідності

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    На Сумщині лікар вимагав від військового 140 тисяч грн за отримання групи інвалідності

    Лікарю загрожує до 12 років ув’язнення

    У Сумській області викрили на хабарництві голову однієї з міських лікувально-кваліфікаційних комісій.

    Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

    За даними відомства, лікар вимагав у місцевого мешканця, учасника операції Об’єднаних сил 140 тисяч гривень.

    «У таку суму зловмисник оцінив сприяння у проходженні лікарської комісії та не створення перешкод для отримання групи інвалідності, на яку мав законне право», — йдеться у повідомленні.

    Лікаря затримали у робочому кабінеті під час отримання чергової частини хабара у розмірі 56 тисяч гривень.

    За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Одержання хабара).

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    На Сумщині лікар вимагав від військового 140 тисяч грн за отримання групи інвалідності
    На Сумщині лікар вимагав від військового 140 тисяч грн за отримання групи інвалідності
    На Сумщині лікар вимагав від військового 140 тисяч грн за отримання групи інвалідності


    Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення.

    Вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

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