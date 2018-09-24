На Сумщині лікар вимагав від військового 140 тисяч грн за отримання групи інвалідності
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Лікарю загрожує до 12 років ув’язнення
У Сумській області викрили на хабарництві голову однієї з міських лікувально-кваліфікаційних комісій.
Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.
За даними відомства, лікар вимагав у місцевого мешканця, учасника операції Об’єднаних сил 140 тисяч гривень.
«У таку суму зловмисник оцінив сприяння у проходженні лікарської комісії та не створення перешкод для отримання групи інвалідності, на яку мав законне право», — йдеться у повідомленні.
Лікаря затримали у робочому кабінеті під час отримання чергової частини хабара у розмірі 56 тисяч гривень.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Одержання хабара).
Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення.
Вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання йому запобіжного заходу.