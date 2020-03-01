На Сумщині поліцейський вистрелив у чоловіка, який погрожував ножем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловіка поранили у ліве стегно та праву гомілку

У Конотопі Сумської області поліцейський вистрелив у чоловіка, який погрожував ножем та намагався вчинити самогубство.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Сумщини.

29 лютого увечері в одному з приватних будинків спрацювала кнопка тривожної сигналізації.

«Прибувши за вказаною адресою, біля воріт будинку поліцейські застали чоловіка, озброєного ножем. Побачивши правоохоронців, той став поводити себе неадекватно: лаючись та погрожуючи суїцидом, спричинив собі поріз грудної клітини», — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що чоловік почав кидатися з ножем на поліцейських і не реагував на попередження. Один з силовиків зробив попереджувальний постріл.

«Але ситуація не змінилася. Чоловік наблизився до поліцейського ще на кілька кроків, тому інший правоохоронець змушений був зробити кілька пострілів по ногам зловмисника», — зазначили в поліції.

Чоловіка поранили у ліве стегно та праву гомілку. Правоохоронці викликали медиків та надали йому домедичну допомогу.

Самі поліцейські не постраждали. Нападник виявився п’яним, а раніше у поле зору поліції не потрапляв.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч.1 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.