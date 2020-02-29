На Запоріжжі від ускладнень грипу помер чоловік



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Причиною смерті стало пізнє звернення його до медиків — 6 днів він лікувався вдома

У Запорізькій області цього тижня зафіксували вже п'ятий летальний випадок захворювання на грип з початку епідемічного сезону.

Про це повідомили в пресслужбі Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ.

Помер 51-річний чоловік, мешканець Приморського району області.

«Захворів 12 лютого 2020 року, звернувся за медичною допомогою 17.02.2020, в той же день госпіталізований до відділення реанімації Приморської центральної районної лікарні в тяжкому стані з діагнозом грип, двостороння пневмонія. 24.02.2020 чоловік помер», — йдеться в повідомленні.

В Центрі зазначають, що чоловік не був щеплений від грипу. Також причиною смерті стало пізнє звернення його до медиків — 6 днів він лікувався вдома.

«Випадок лабораторно підтверджений, викликаний вірусом грипу типу А (H1N1)pdm», — зазначили експерти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області внаслідок ускладнень від захворювання на грип протягом тижня померли 2 людини. Жертвами хвороби стали 64-річна жінка та 78-річний чоловік.

Ще два летальні випадки від ускладнень грипу було зафіксовано 24 лютого у Кіровоградській області. Від грипу померли 61-річний житель Новоархангельського району і 52-річний житель Олександрівського району. Обидва чоловіки мали супутні хронічні захворювання, проти грипу не були щеплені.

Нагадаємо, в період з 10 по 16 лютого в Україні від грипу померли 10 осіб. При цьому на ГРВІ захворіли понад 245 тисяч осіб. На той момент усього від ускладнень грипу в Україні з початку епідемічного сезону померло 38 осіб. Жоден померлий не був вакцинований.

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