У Жмеринці через бійку у міськраді поліція затримала двох депутатів і чиновника



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Фото Нацполіції

Затриманим тепер загрожує до семи років позбавлення волі

Після бійки в міськраді Жмеринки у Вінницькій області поліцейські затримали двох депутатів і працівника мерії.

«Оголошено про підозру двом депутатам і одному працівникові Жмеринської міськради», – розповіли в пресслужбі місцевої поліції.

Затримані зараз знаходяться в ізоляторах тимчасового тримання. Тепер їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Всього після цього інциденту були затримані 22 особи. Їм всім вже повідомили про підозру. Дії чоловіків поліцейські розслідують як хуліганство. Також їх будуть судити по ще одній статті – «погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу».

Нагадаємо, 27 лютого в Жмеринці зірвали сесію міськради – в будівлю увірвалися чоловіки в масках і влаштували бійку. У хід пішли камені, урни і димові шашки. Крім того, під час бійки в міськраді «літали» урни.

Внаслідок інциденту постраждали вісім поліцейських і депутати. Трьох копів лікарі госпіталізували.