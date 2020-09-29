В Україні ціни на яблука досягли максимуму за останні три роки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На цінову ситуацію істотно вплинули рекордно високі ціни на яблука на початку сезону: в середині липня українські садівники реалізовували перші партії яблук по 20-22 грн / кг

На сьогодні середні гуртові ціни на яблука коливаються в межах 11-13 грн / кг ($0,39-0,46)

В Україні гуртові ціни на яблука сезону-2020 року досягли максимуму за останні три роки. Про це на підставі даних Української плодоовочевої асоціації (УПОА) повідомляє платформа Еast-fruit.

Зазначається, що на сьогодні середні гуртові ціни на яблука коливаються в межах 11-13 грн / кг ($0,39-0,46).

«Рік тому місцеві яблука реалізовувалися в середньому на 1-1,5 грн дешевше, а в кінці вересня 2018 року українські садівники відвантажували десертні яблука в середньому по 7-8 грн / кг ($0,25-0,28)», – йдеться у повідомленні.

Експерти наголошують, що на цінову ситуацію істотно вплинули рекордно високі ціни на яблука на початку сезону: в середині липня українські садівники реалізовували перші партії яблук по 20-22 грн / кг (0,71-0,78 дол.).

Також позначається затримка з початком нинішнього яблучного сезону в середньому на 7-10 днів у зв'язку з несприятливими погодними умовами в країні. До того ж, у квітні і травні в Україні було зафіксовано відразу кілька хвиль заморозків, що призвело до зниження валового збору ранніх сортів. Деякі виробники з центральних і західних областей повідомляли, що урожай знизився на 20-30%.

В Українській плодоовочевій асоціації відзначають, що на яблука пізніх сортів несприятливі погодні умови вплинули не істотно, тому очікується, що в загальному валовий збір яблук в цьому сезоні не впаде нижче від торішнього рівня.

Втім, через сильні дощі влітку, вважають аналітики УПОА, в цьому сезоні значна частина яблук буде невисокої якості і не буде довго зберігатися. Відповідно, фермери, намагатися реалізувати таку продукцію якомога швидше, що викличе подальше зниження цін на яблука.

Разом з тим, українські садівники зараз активно займаються збором яблук осінніх сортів, відповідно, пропозиція на ринку збільшується з кожним днем і ціни падають.

Як повідомлялося в середині вересня, в Україні від початку цього року подешевшали яблука.

До слова, у серпні експерти повідомили, що в Україні імпортні фрукти витісняють вітчизняні. Зазначається, що найбільшими поставками з-за кордону були цитрусові, банани, інші екзотичні фрукти. Зокрема, за пів року українські компанії імпортували 182 тисячі тонн цитрусових на 129 мільйонів доларів, а також 174 тисяч тонн бананів на 96 мільйонів доларів.

Разом з тим в Україні різко падають ціни на цибулю. Основні гуртові угоди з продажу цибулі укладаються в межах 2,50-4 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Також повідомлялося, закупівельні ціни на пшеницю в портах зросли до рекордних показників.