На свята Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда «Чотири столиці»



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На свята Укрзалізниця призначила додаткові рейси

Поїзд «Чотири столиці» курсує з 28 вересня 2018 року

Для задоволення попиту пасажирів на перевезення в період зимових свят Укрзалізниця за погодженням відповідних залізничних адміністрацій призначила додаткові рейси поїзда № 31/32 Київ — Мінськ, Вільнюс, Рига. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Так, із Києва поїзд вирушить у додаткові рейси 22 та 26 грудня, а зворотно з Риги — 23 та 27 грудня.

Із розкладом руху поїзда можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці, квитки на поїзд – придбати онлайн та в залізничних касах.

Поїзд «Чотири столиці» курсує з 28 вересня 2018 року. За цей час поїздом в обох напрямках подорожували 36 тисяч пасажирів. Близько 80 % пасажиропотоку припадає на країни Балтії.

Нагадаємо, на новорічні та різдвяні свята Укрзалізниця вже призначила 26 додаткових поїздів. Крім того, сімом поїздам продовжено маршрут. Завдяки цим поїздам Укрзалізниця» запропонує пасажирам додатково близько 300 тисяч місць.

Також в Укрзалізниці пропонують купувати квитки за принципом чим раніше, тим дешевше, за аналогією з авіаперевезеннями.