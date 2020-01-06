Святвечір: що не можна робити напередодні Різдва



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Православні цей вечір проводять спершу в колі родини, потім – у храмі

6 січня Україна і весь православний світ, який живе за Юліанським календарем, відзначають Святвечір (Святий Вечір). Цього дня завершується Пилипівка або Різдвяний піст.

Святвечір – заключний день Різдвяного посту. Традиційно в цей день в їжу можна було вживати лише кутю, через це Святий Вечір, тобто вечір напередодні Різдва ще називали Багатою Кутею.

У Різдвяний святвечір до «вечірньої зорі» нічого не їдять і не сідають за стіл. Перша зірка є символом, який сповістив колись волхвам про народження Спасителя.

Історія свята

Відзначення Свят вечора саме напередодні Різдва Христового – коли на світ з’явився Ісус Христос – було обумовлене прагненням християн витіснити широко поширений в Римській імперії поклоніння 25 грудня (або 6 січня) культу Сонця.

Перші згадки про відокремлене святкування народження Христа з’явилися у середині IV століття. Втім, перевірених джерел, які пояснили б таку позицію, немає.

За біблійними переказами, Ісус народився у сім’ї Марії та Йосипа у Віфлеємі. Родина втікала від Ірода, котрий, дізнавшись про прихід Месії, велів убити всіх новонароджених в царстві Юдеї.

Після того, як син Божий з’явився на світ, на небі запалала зірка, а батьків відвідав Янгол.

Святвечір

Коли на небі з'являється перша зірка, багато сімей збираються за святковим столом, на якому за традицією стоять 12 пісних страв.

У цей вечір за традицією за столом збираються всі члени родини. У цей день дуже строгий пост, віруючі не їдять, поки на небі не з'явиться перша зірка.

Кажуть, що в різдвяну ніч треба обов'язково вдягти щось новеньке, а якщо такого немає, то хоча б один предмет білого кольору. Крім того, відомо, що відразу після Різдва наступають Святки, коли можна вбиратися у всякі карнавальні костюми.

Коли стемніє, прийнято сідати за стіл, на який за традицією ставлять 12 пісних страв за кількістю апостолів: кутя, борщ з грибами, вареники з капустою або картоплею, уха, голубці, маринований оселедець, мариновані гриби, заливна риба, тушкована капуста, квасоля , компот і пісні солодощі: пиріжки, пончики, коржики.

Кутя – обов'язкова страва на різдвяному столі. Згідно з традиційним рецептом в кутю кладуть мак, пшоно, волоські горіхи, родзинки і мед. Багато господинь експериментують і додають в кутю ще деякі інгредієнти.

Ворожіння на Святвечір

Хлопець, який не хотів, аби до його юнки засилали сватів інші парубки, йшов увечері до млина, брав три скіпки зі шлюзів, які перетинали лотоку, загортав їх у ганчірку і таємно втикав у одвірок нареченої, приказуючи: «Як сеся застава не пущає воду на лотоки, так би (ім’я дівчини) не пускала сватів, окрім моїх».

Дівчата у свою чергу йшли до прорубу, роздягалися і, скропившись водою, нашіптували: «Як сеся вода біжит, так би за мнов бігали сватачі!». Натомість удома розплітали волосся, брали в руки хліб і, тричі обійшовши оселю, дивились у вікно, де начебто «має показатися доля».

Крім того, дівчата мили посуд і виносили його на вулицю, постукуючи в миски; звідки одізветься пес, туди піде заміж. Потім підходили до вікон сусідів: якщо чули слово «сядь» — не пощастить вийти заміж, а коли «йди» — в цьому році прийдуть свати.

Якщо дівчина хотіла побратися з хлопцем, то підходила до хліва і слухала, як поводять себе свині: тихо сплять — в родині буде лад, а коли кричать — у сім’ї будуть часті сварки.

Ворожили і в такий спосіб. Дівчата, пов’язавши вузлами хустини, клали їх у ночви й імітували руками, начебто палають збіжжя — чиї хустки випали на долівку, ті юнки підуть заміж. Після цього клали на столі різні речі (сокиру, ножиці, чарку тощо), із зав’язаними очима почергово підходили — до якої речі доторкнулася, таким на вдачу буде майбутній чоловік.

Що не можна робити в Святвечір

Під час вечері не можна багато розмовляти, виходити з-за столу.

Хлопцю і дівчині не можна сидіти на кутах столу, щоб не залишитися без подружньої пари.

Не можна, взявши ложку в руки, знову класти її на стіл, страви водою не запивають – тільки узваром.

Поки трапеза не закінчиться, не можна виходити з-за столу, тим більше – з дому, щоб не впустити нечисту силу.

Увечері в переддень Різдва не можна працювати.

Перед святом необхідно прибрати в будинку, але при цьому зберегти мир і взаєморозуміння з рідними. Не дозволяйте сваркам і дрібним негараздам затьмарити ваше свято. Нехай краще у вас будуть не ідеально чисті фіранки, але спокій і хороші відносини в родині.

Слід в душі пробачити всіх своїх ворогів і попросити вибачення у тих людей, яких ви, можливо, образили.

Вважається, що не можна зустрічати Різдво з колишніми боргами. Інакше весь рік доведеться жити в борг.

У цей день не можна скупитися.

У Святвечір не можна йти далеко від будинку – весь рік блукати будеш.

Не можна зустрічати свято в чорному одязі.

Не можна гасити вогонь в печі або каміні.

Прикмети та повір’я на Святвечір