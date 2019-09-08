На Теремках з озера дістали тіло жінки



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Водолази дістали тіло і передали працівникам медичної допомоги

Особу загиблої встановлюють правоохоронці

Сьогодні в озері на столичних Теремках знайшли тіло жінки. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Києва.

«Нам надійшла інформація, водолази виїхали, дістали тіло і передали працівникам медичної допомоги», - розповіли у пресслужбі.

Особу загиблої встановлюють правоохоронці.

Як повідомлялось, у ніч на неділю, 8 вересня, на вулиці Анни Ахматової, 1 у Києві виявили чоловіка в калюжі крові. Він був без свідомості. Медикам, які прибули за викликом, залишалося лише констатувати смерть. Особа загиблого не встановлена. На вигляд йому близько 30 років.