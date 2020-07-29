У Боснії від коронавірусу помер міністр



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Covid-19 забрав життя міністра у справах ветеранів Салько Букваревича Фото: FENA

53-річний урядовець помер у одній з лікарень Сараєво

У Боснії та Герцеговині міністр у справах ветеранів Салко Букваревич помер від Covid-19.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

53-річний урядовець помер у одній з лікарень Сараєво, куди його госпіталізували минулого тижня.

Глава міністерства потрапив до лікарні у Сараєві 22 липня у важкому стані. У нього діагностували пневмонію. Букваревич також мав проблеми з диханням. Діагноз коронавірус у чиновника діагностували тиждень тому.

27 тижня його підключили до системи підтримки дихання.

Зазначається, що упродовж останньої доби він перебував у стабільному стані, але його стан різко погіршився. Медики не змогли врятувати міністра.

Букваревич працював в уряді з 2015 року.

Hvala na svemu Salko Bukvarević (1967 - 2020) pic.twitter.com/utJ8SebMv5 — Srebrenica Memorial Center (@SrebrenicaMC) July 29, 2020

У балканській країні з населенням 3,5 мільйона осіб зареєстровано близько 10 700 випадків інфікування, 297 людей померли.

Раніше цього тижня Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що країна ризикує зіткнутися з переповненими та недоукомплектованими лікарнями через збільшення кількості хворих.

У Північній Македонії та Сербії також спостерігається зростання випадків інфікування коронавірусом.

До слова, міністр інфраструктури Владислав Криклій назвав п’ять країн, куди станом на сьогодні можуть полетіти на відпочинок українці. Отже, наразі громадяни України можуть відпочити у Болгарії, Туреччині, Єгипті, Чорногорії та Хорватії.

Також Криклій нагадав, що ПЛР-тест можна зробити перед вильотом, прямо в аеропорту.