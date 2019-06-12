На Тернопільщині грабіжники вночі пробралися до будинку підприємця і катували родину
Потерпілих госпіталізували до лікарні з забоями, струсом, закритою черепно-мозковою травмою та рваними ранами обличчя
Троє невідомих у масках та кепках, одягнуті в чорний одяг, проникли вночі до помешкання підприємця з Тернопільського району.
Про це 12 червня повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.
«Розбій трапився, коли родина уже спала. На момент злочину в будинку перебувало четверо дорослих людей та двоє маленьких дітей. Власників оселі допитували, аби ті зізналися, де гроші та цінні речі», - заявили в поліції.
Зазначається, що коли нападники отримали бажане, вони залишили житло.
Власниці помешкання вдалося звільнитися від клейкої стрічки, якою її зв’язали зловмисники, і вона викликала поліцію.
«Потерпілих госпіталізували до лікарні з забоями, струсом, закритою черепно- мозковою травмою та рваними ранами обличчя», - повідомили в поліції.
За попередньою інформацією, зловмисники зайшли до будинку, підібравши ключ до вхідних дверей.
Працівники поліції внесли даний факт в ЄРДР відповідно до статті 187 частина 3 ККУ.
Правоохоронці встановлюють особи зловмисників. Даний злочин перебуває на контролі керівника Нацполіції України.