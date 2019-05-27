На Тернопільщині перекинулася автоцистерна (фото)



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Аварія сталася о 04:50 на автодорозі Т-20-02 «Тернопіль – Скалат - Жванець» Фото: ГУ ДСНС України у Тернопільській області

Водій напівпричепу DAF не впорався з керуванням та з’їхав з проїжджої частини дороги

На Тернопільщині поблизу с. Ланівці вранці 27 травня перекинувся автомобіль, що перевозив цистерну зі скрапленим газом.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

Аварія сталася о 04:50 на автодорозі Т-20-02 «Тернопіль – Скалат - Жванець». Водій напівпричепу DAF, що перевозив цистерну зі скрапленим газом – пропан-бутан не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини дороги та допустив перекидання автомобіля

«Явні ознаки витоку газу із цистерни відсутні. Водія транспортного засобу з травмами різного ступеня важкості шпиталізовано до Борщівської центральної районної клінічної лікарні», - повідомили в ДСНС.

Працівники поліції перекрили проїжджу частину дороги та організували об’їзд місця ДТП на безпечній відстані.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині на 99-му кілометрі автошляху Київ-Чоп 27 травня близько 05:20 сталося перекидання автоцистерни.