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    На трасі Київ-Чоп перекинулася автоцистерна, рух транспорту паралізований

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    За даними поліції, унаслідок ДТП ніхто не постраждав - На трасі Київ-Чоп перекинулася автоцистерна, рух транспорту паралізований
    За даними поліції, унаслідок ДТП ніхто не постраждав
    Фото: Відділ комунікації поліції Житомирської області

    Водій автоцистерни через технічну несправність не впорався з керуванням та зіштовхнувся з колесовідбійником

    На Житомирщині на 99-му кілометрі автошляху Київ-Чоп 27 травня близько 05:20 сталося перекидання автоцистерни.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області.

    Аварія сталася неподалік с. Царівки Коростишівського району.

    Попередньо, водій транспортного засобу через технічну несправність не впорався з керуванням та зіштовхнувся з колесовідбійником, унаслідок чого цистерна перекинулась, перекривши обидві смуги руху.

    За даними поліції, унаслідок ДТП ніхто не постраждав.

    Зазначається, що через ДТП обмежено рух по обох смугах дороги у сторону Києва. На місці події патрульні поліцейські організовують реверсний рух автотранспорту.

    Працює слідчо-оперативна група поліції. Триває встановлення всіх причин та обставин ДТП.

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    На трасі Київ-Чоп перекинулася автоцистерна, рух транспорту паралізований
    На трасі Київ-Чоп перекинулася автоцистерна, рух транспорту паралізований
    Фото: Відділ комунікації поліції Житомирської області

    Нагадаємо, 26 травня на Броварському проспекті в Києві сталася ДТП за участю автомобіля Ford: п'яний водій вилетів на зустрічну смугу, не впорався з керуванням і влетів в ремонтну огорожу.

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