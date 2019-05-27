На трасі Київ-Чоп перекинулася автоцистерна, рух транспорту паралізований
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Водій автоцистерни через технічну несправність не впорався з керуванням та зіштовхнувся з колесовідбійником
На Житомирщині на 99-му кілометрі автошляху Київ-Чоп 27 травня близько 05:20 сталося перекидання автоцистерни.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області.
Аварія сталася неподалік с. Царівки Коростишівського району.
Попередньо, водій транспортного засобу через технічну несправність не впорався з керуванням та зіштовхнувся з колесовідбійником, унаслідок чого цистерна перекинулась, перекривши обидві смуги руху.
За даними поліції, унаслідок ДТП ніхто не постраждав.
Зазначається, що через ДТП обмежено рух по обох смугах дороги у сторону Києва. На місці події патрульні поліцейські організовують реверсний рух автотранспорту.
Працює слідчо-оперативна група поліції. Триває встановлення всіх причин та обставин ДТП.
Нагадаємо, 26 травня на Броварському проспекті в Києві сталася ДТП за участю автомобіля Ford: п'яний водій вилетів на зустрічну смугу, не впорався з керуванням і влетів в ремонтну огорожу.