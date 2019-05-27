На трасі Київ-Чоп перекинулася автоцистерна, рух транспорту паралізований



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За даними поліції, унаслідок ДТП ніхто не постраждав Фото: Відділ комунікації поліції Житомирської області

Водій автоцистерни через технічну несправність не впорався з керуванням та зіштовхнувся з колесовідбійником

На Житомирщині на 99-му кілометрі автошляху Київ-Чоп 27 травня близько 05:20 сталося перекидання автоцистерни.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області.

Аварія сталася неподалік с. Царівки Коростишівського району.

Попередньо, водій транспортного засобу через технічну несправність не впорався з керуванням та зіштовхнувся з колесовідбійником, унаслідок чого цистерна перекинулась, перекривши обидві смуги руху.

За даними поліції, унаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Зазначається, що через ДТП обмежено рух по обох смугах дороги у сторону Києва. На місці події патрульні поліцейські організовують реверсний рух автотранспорту.

Працює слідчо-оперативна група поліції. Триває встановлення всіх причин та обставин ДТП.

Нагадаємо, 26 травня на Броварському проспекті в Києві сталася ДТП за участю автомобіля Ford: п'яний водій вилетів на зустрічну смугу, не впорався з керуванням і влетів в ремонтну огорожу.