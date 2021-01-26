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    На трасі Київ-Чоп у сніговому полоні опинилися сотні вантажівок

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    <p>До надання допомоги було залучено три одиниці важкої інженерної техніки та 16 чоловік особового складу рятувальників</p> - На трасі Київ-Чоп у сніговому полоні опинилися сотні вантажівок

    До надання допомоги було залучено три одиниці важкої інженерної техніки та 16 чоловік особового складу рятувальників

    Фото ДСНС у Рівненській області

    Рятувальники повідомили, що звільнили зі снігу 15 автомобілів і затор розсмоктався

    У Рівненській області на об'їзній дорозі Київ-Чоп сьогодні, 26 січня, утворився затор з кількох сотень вантажних автомобілів. Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Рівненській області.

    Зазначається, що мобільні групи рятувальників разом з патрульною поліцією і службою автомобільних доріг за допомогою важкої інженерної техніки займалися розблокуванням руху.

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    На трасі Київ-Чоп у сніговому полоні опинилися сотні вантажівок
    На трасі Київ-Чоп у сніговому полоні опинилися сотні вантажівок
    На трасі Київ-Чоп у сніговому полоні опинилися сотні вантажівок
    На трасі Київ-Чоп у сніговому полоні опинилися сотні вантажівок

    Пізніше в ДСНС повідомили, що звільнили зі снігової пастки 15 вантажівок і затор розсмоктався.

    До надання допомоги було залучено три одиниці важкої інженерної техніки та 16 чоловік особового складу рятувальників.

    «Рятувальники в цілодобовому режимі моніторять ситуацію на дорогах області», ‒ йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, рятувальники у двох областях витягали зі снігових пасток шкільні автобуси з дітьми.

    Також повідомлялося, що сьогодні, 26 січня, снігопад заблокував проїзд вантажівок на Львівщині.

    Синоптики обіцяли сьогодні в Україні погіршення погодних умов: шквальний вітер, ожеледицю та хуртовини. У всій Україні оголошено жовтий рівень небезпеки.

    Погода почала погіршуватися відучора. Через мокрий сніг та сильний вітер без світла залишились 269 населених пунктів

    Теги: ДСНС дороги рятувальники Рівненщина снігопад
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