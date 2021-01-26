На трасі Київ-Чоп у сніговому полоні опинилися сотні вантажівок

До надання допомоги було залучено три одиниці важкої інженерної техніки та 16 чоловік особового складу рятувальників

Рятувальники повідомили, що звільнили зі снігу 15 автомобілів і затор розсмоктався

У Рівненській області на об'їзній дорозі Київ-Чоп сьогодні, 26 січня, утворився затор з кількох сотень вантажних автомобілів. Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Рівненській області.

Зазначається, що мобільні групи рятувальників разом з патрульною поліцією і службою автомобільних доріг за допомогою важкої інженерної техніки займалися розблокуванням руху.

Пізніше в ДСНС повідомили, що звільнили зі снігової пастки 15 вантажівок і затор розсмоктався.

До надання допомоги було залучено три одиниці важкої інженерної техніки та 16 чоловік особового складу рятувальників.

«Рятувальники в цілодобовому режимі моніторять ситуацію на дорогах області», ‒ йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рятувальники у двох областях витягали зі снігових пасток шкільні автобуси з дітьми.

Також повідомлялося, що сьогодні, 26 січня, снігопад заблокував проїзд вантажівок на Львівщині.

Синоптики обіцяли сьогодні в Україні погіршення погодних умов: шквальний вітер, ожеледицю та хуртовини. У всій Україні оголошено жовтий рівень небезпеки.

Погода почала погіршуватися відучора. Через мокрий сніг та сильний вітер без світла залишились 269 населених пунктів.