На трасі Київ-Чоп у сніговому полоні опинилися сотні вантажівок
До надання допомоги було залучено три одиниці важкої інженерної техніки та 16 чоловік особового складу рятувальників
Рятувальники повідомили, що звільнили зі снігу 15 автомобілів і затор розсмоктався
У Рівненській області на об'їзній дорозі Київ-Чоп сьогодні, 26 січня, утворився затор з кількох сотень вантажних автомобілів. Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Рівненській області.
Зазначається, що мобільні групи рятувальників разом з патрульною поліцією і службою автомобільних доріг за допомогою важкої інженерної техніки займалися розблокуванням руху.
Пізніше в ДСНС повідомили, що звільнили зі снігової пастки 15 вантажівок і затор розсмоктався.
До надання допомоги було залучено три одиниці важкої інженерної техніки та 16 чоловік особового складу рятувальників.
«Рятувальники в цілодобовому режимі моніторять ситуацію на дорогах області», ‒ йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, рятувальники у двох областях витягали зі снігових пасток шкільні автобуси з дітьми.
Також повідомлялося, що сьогодні, 26 січня, снігопад заблокував проїзд вантажівок на Львівщині.
Синоптики обіцяли сьогодні в Україні погіршення погодних умов: шквальний вітер, ожеледицю та хуртовини. У всій Україні оголошено жовтий рівень небезпеки.
Погода почала погіршуватися відучора. Через мокрий сніг та сильний вітер без світла залишились 269 населених пунктів.