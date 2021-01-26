Через негоду без світла залишились 269 населених пунктів

У 12 областях сильний вітер і мокрий сніг наробив шкоди

У результаті ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ і пориви вітру) станом на ранок вівторка знеструмлено 269 населених пунктів у 12 областях України, повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Вночі 26 січня в результаті ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ і пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 269 населених пунктів у 12 областях, а саме: Полтавська - 77, Житомирська - 40, Київська - 37, Львівська - 37, Чернігівська - 24 Вінницька - 13 Черкаська - 13, Дніпропетровська - 8, Волинська - 8, Закарпатська - 6, Кіровоградська - 4 і Херсонська – 2», - сказано в ранковому зведенні на сайті відомства у вівторок.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Синоптики прогнозують, що сьогодні в Україні погіршиться погода. Майже у всіх регіонах падатиме дощ та сніг.

На заході України хмарно, вночі помірний, місцями істотний сніг, удень невеликий, місцями помірний сніг, на дорогах ожеледиця, хуртовина, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі та вдень +2...-3 градуси.

У Карпатах невеликий сніг, температура вночі та вдень -7...-12 градусів.

На півночі України хмарно, вночі дощ із переходом у сніг, удень невеликий, місцями помірний сніг, на дорогах місцями ожеледиця, налипання мокрого снігу, заметіль, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі та вдень 0...+5 градусів.

У центрі України хмарно, вночі дощ із переходом у сніг, удень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, налипання мокрого снігу, заметіль, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень 0...+5 градусів.

На сході України хмарно, невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, удень +3...+8 градусів.