  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Через негоду без світла залишились 269 населених пунктів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Через негоду без світла залишились 269 населених пунктів
    Фото з відкритих джерел

    У 12 областях сильний вітер і мокрий сніг наробив шкоди

    У результаті ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ і пориви вітру) станом на ранок вівторка знеструмлено 269 населених пунктів у 12 областях України, повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    «Вночі 26 січня в результаті ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ і пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 269 населених пунктів у 12 областях, а саме: Полтавська - 77, Житомирська - 40, Київська - 37, Львівська - 37, Чернігівська - 24 Вінницька - 13 Черкаська - 13, Дніпропетровська - 8, Волинська - 8, Закарпатська - 6, Кіровоградська - 4 і Херсонська – 2», - сказано в ранковому зведенні на сайті відомства у вівторок.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Синоптики прогнозують, що сьогодні в Україні погіршиться погодаМайже у всіх регіонах падатиме дощ та сніг.

    На заході України хмарно, вночі помірний, місцями істотний сніг, удень невеликий, місцями помірний сніг, на дорогах ожеледиця, хуртовина, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі та вдень +2...-3 градуси.

    У Карпатах невеликий сніг, температура вночі та вдень -7...-12 градусів.

    На півночі України хмарно, вночі дощ із переходом у сніг, удень невеликий, місцями помірний сніг, на дорогах місцями ожеледиця, налипання мокрого снігу, заметіль, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі та вдень 0...+5 градусів.

    У центрі України хмарно, вночі дощ із переходом у сніг, удень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, налипання мокрого снігу, заметіль, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень 0...+5 градусів.

    На сході України хмарно, невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, удень +3...+8 градусів.

    Теги: прогноз погоди електроенергія аварія повітря вітер дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies