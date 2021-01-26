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    Штормове попередження: на Україну насувається буревій

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    Через негоду без світла можуть залишитися десятки нааселених пунктів&nbsp; - Штормове попередження: на Україну насувається буревій
    Через негоду без світла можуть залишитися десятки нааселених пунктів 
    Фото з відкритих джерел

    Сильний вітер очікують у столиці та на Київщині

    Сьогодні в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про шквальний вітер, ожеледицю та хуртовини.

    Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    Як повідомляється, сьогодні в України будуть сильні вітри від 15 до 20 м/с. Крім того, у західній частині на дорогах спостерігатиметься ожеледиця, а Волинській та Рівненській областях буде сніжно (І рівень небезпечності, жовтий).

    У Київській області та у столиці також очікуються пориви вітру до 20 м/с. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності.

    «Погодні умови призведуть до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів на правобережжі України, в західних областях також і до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць», - йдеться у повідомленні відомства.

    Нагадаємо, що погода почала погіршуватися відучора. Через мокрий сніг та сильний вітер без світла залишились 269 населених пунктів

    Синоптики прогнозують, що сьогодні в Україні ще погіршиться погодаМайже у всіх регіонах падатиме дощ та сніг.

    Як свідчать дані ресурсу ventusky, 26 числа на Заході країни випаде до 20-30 см снігу. У частині Тернопільської та Львівської областей - до 40 см. У Карпатах - до 48 см.

    27 січня в Вінницькій області сніговий покрив буде до 10 см, в Хмельницькій - до 15 см. У Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій - 3-8 см. 28 і 29 січня ситуація кардинально не зміниться. У Києві в ці дні також випаде сніг (2-4 см).

    30 січня в Карпатах сніговий шар буде досягати 67 см.

    А 31 січня снігом покриє всю країну за винятком невеликих районів на Прикарпатті.


    Теги: снігопад вітер буревій дощ
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