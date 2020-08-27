Скандальні переговори Геруса з чиновниками Лукашенка. Офіс президента оприлюднив свою позицію (документ)



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У кінці липня 2020 року Андрій Герус повідомив, що завдяки переговорам з Білоруссю, розпочалися поставки атомної енергії з України в Білорусь

Офіс президента не дозволяв Герусу вести переговори з міністром енергетики Білорусі

Офіс президента України не дозволяв народному депутату України, голові комітету з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрію Герусу вести переговори з міністром енергетики Білорусі Віктором Каранкевичем щодо експорту української електроенергії.

Про це йдеться у відповіді Офісу президента на запит Федерації робітників паливно-енергетичного комплексу України щодо того, чи був уповноважений Андрій Герус на ведення відповідних переговорів.

«Про надання інформації з питань, що стосуються переговорів Геруса з Міністром енергетики Республіки Білорусь повідомляємо, що у профільних структурних підрозділах Офісу президента України запитувана інформація відсутня», – зазначається у листі.

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Федерація надсилала запит у зв'язку з тим, що відповідно до ст. 17 Закону України «Про статус народного депутата України», народний депутат України, який не має спеціальних повноважень на представництво Верховної Ради України, має право вступати у відносини з посадовими особами і державними органами іноземних держав лише від свого імені.

Крім того, відповідно до ст.1 Указу Президента України від 18 вересня 1996р. №841/96 «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин» координація заходів органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин покладена на МЗС України. Так само, відповідно до вказаного Указу, обов’язковому погодженню з МЗС України підлягають виступи, офіційні заяви та ініціативи міжнародного характеру, підготовка міжнародних двосторонніх або багатосторонніх документів.

Нагадаємо, в кінці липня 2020 року Андрій Герус повідомив, що завдяки переговорам з Білоруссю, розпочалися поставки атомної енергії з України в Білорусь. Однак через неринкові умови поставок і мізерні обсяги, експерти та народні депутати розцінили цей крок як прикриття для Геруса в його намірах відновити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі в Україну.

У відповідь на повідомлення про переговори з Білоруссю у МЗС заявили, що Андрій Герус може вступати у відносини з іноземними державами лише від свого імені, а не від імені України.

Раніше повідомлялося, що проти Андрія Геруса триває розслідування щодо імпорту електричної енергії із Росії та Білорусі, який став можливий завдяки поданій ним в порушення регламенту поправки до закону. Саме завдяки так званій поправці Геруса, з жовтня 2019 по березень 2020 року Україна імпортувала електричної енергії на понад 1 млрд гривень, що спричинило кризу в енергетиці і призвело до зупинки вугільних шахт. На минулому тижні Офіс генерального прокурора також відкрив справу проти Геруса за фактом розкрадань коштів «Укрзалізниці» при закупівлі електричної енергії через підставні фірми, які ймовірно пов’язані з головою парламентського комітету з питань енергетики.