Адвокат знайшов у Словаччині фірму, яку не задекларував Дубінський



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Нардеп Олександр Дубінський спробував приховати від НАЗК і НАБУ наявність у нього корпоративних прав у зареєстрованих за кордоном компаніях

Олександр Дубінський залишався повноправним власником словацької компанії місяць після прийняття присяги народного депутата

У Словаччині знайшлася незадекларована фірма ТОВ «DubPro», яка належала народному депутату від «Слуги народу» Олександру Дубінському.

Про це пише адвокат Назар Чорний у розслідуванні на сайті bykvu.

За інформацією автора, Дубінський спробував приховати від НАЗК і НАБУ наявність у нього як депутата корпоративних прав у зареєстрованих за кордоном компаніях за допомогою українського суду.

Із розслідування випливає, що 17 липня 2020 Солом'янський райсуд Києва виніс рішення у справі № 760/6437/20 за заявою Цибко Лесі Євгенівни до Дубінського Олександра Анатолійовича, згідно з яким Дубінський лише з 28 вересня 2019 року не є власником і учасником зареєстрованого в Словаччині ТОВ «DubPro», а з 5 березня по 27 вересня 2019 р. не був керівником цього підприємства.

На думку автора розслідування, Дубінський не тільки не вніс у декларацію інформацію про продаж своєї частки словацької компанії, але і залишався її повноправним власником місяць після прийняття присяги народного депутата (за даними українського суду), а за даними Комерційного реєстру районного суду Братислави (за словацьким законодавством суди уповноважені на ведення реєстрів юросіб) до лютого 2020-го.

Також в розслідуванні наводяться факти системного недекларування Дубінським ні інформації про володіння корпоративними правами в словацькій компанії, ні даних про отриманий прибуток від продажу корпоративних прав.

«Першою повноцінною декларацією Олександра є його щорічна декларація за 2019 (подана 30 травня 2020, адже депутати відтермінували собі подачу документа до 1 червня, пославшись на коронавірус). Декларації досить, щоб переконатися - наявність в його власності словацької компанії «DubPro» Олександр не вказав, хоча (за рішенням суду) до 27 вересня 2019 він був її єдиним власником із часткою 100%. Не вказав Олександр і доходу від продажу компанії Лесі Цибко (а що це був саме продаж, ми знаємо з рішення Солом'янського райсуду Києва від 17.07.2020)», - пише Назар Чорний, підкреслюючи, що Дубінський також не вказав ні володіння словацькою фірмою, ні її продажу у виправлених деклараціях за 2019 рік.

Також, на думку автора, має місце маніпуляція з термінами, коли Дубінський керував компанією.

«Згідно зі словацьким реєстром, Олександр Дубінський був вказаний як керівник компанії до 14 лютого 2020, однак український суд встановив, що лише з 5 березня по 27 вересня 2019 Олександр Дубінський не був керівником ТОВ «DubPro». Але подібної перевірки причетності Дубінського до управління словацькою компанією в період з 27 вересня по 2019 по 14 лютого 2020 український суд не проводив і як наслідок не довів, що депутат не був керівником словацької компанії вже будучи народним обранцем. Тобто Олександр все одно підпадає під дію статті 1 724 Кодексу України про адміністративні правопорушення», - заявляє адвокат.

Він робить висновок, що розслідуванням цих фактів повинні займатися правоохоронні органи, тому що або мала місце змова Лесі Цибко та Олександра Дубінського з метою ввести український суд в оману для отримання неправомірного рішення, або самим судом було винесено неправомірне рішення.