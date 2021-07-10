На трасі Львів-Луцьк облаштують тимчасовий міст (відео)

Поки село Гайок доступне тільки для пішоходів

Міст зведуть замість того, що обвалився у травні

На дорозі «Львів-Луцьк», а саме на ділянці у селі Гайок, планують почати будівництво тимчасового мосту.

Міст планували збудувати ще до кінця червня, але довго чекали висновків експертизи. Про це розповіла речниця служби автомобільних доріг у Львівській області Оксана Богуш, інформує Суспільне. Львів.

«Ми не могли його облаштувати, поки не мали експертного висновку проєкту. Уже вже з дня на день розпочнуться роботи для встановлення тимчасового моста», – каже Оксана Богуш.

Поки на місце доставляють металеві конструкції і готуються до їхнього монтування.

Зараз дістатися через річку Західний Буг у селі Гайок можна лише за допомогою пішого переходу. Його облаштували через кілька днів після того, як обвалився аварійний міст.

Тимчасову конструкцію мосту зможуть використовувати для проїзду екстрені служби, автобуси та автомобілі. Також для техніки, яка будуватиме основний міст. Його вартість – 181 мільйон гривень.

Нагадаємо, ввечері 3 травня на Львівщині обвалився міст через річку Західний Буг. Це частина дороги Львів – Луцьк.

Головною причиною обвалу мосту називають те, що попри заборону ним їздили вантажні автомобілі.

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