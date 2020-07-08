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    Україна вийшла з меморандуму із Росією про боротьбу з тероризмом

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    Україна вийшла з меморандуму із Росією про боротьбу з тероризмом

    Меморандум був підписаний 8 років тому - 12 липня 2012 року в Ялті

    Кабінет міністрів припинив дію меморандуму між Україною та Російською Федерацією про співпрацю у боротьбі з тероризмом від 12 липня 2012 року.

    Відповідну постанову було ухвалено членами уряду в середу, 8 липня, без обговорення.

    «Припинити дію меморандуму між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співпрацю у боротьбі з тероризмом, учиненого в м. Ялті 12 липня 2012 року. Міністерству закордонних справ повідомити російську сторону про припинення дії Меморандуму», - йдеться у документі.

    Сам документ розмістив у соцмережах народний депутат Олексій Гончаренко.

    Як зазначається у пояснювальній записці, з огляду на збройну агресію РФ на території України, сприяння сепаратизму та тероризму в східних областях України є необхідність привести двосторонню договірно-правову базу з Російською Федерацією до сучасних реалій відносин з Росією.

    «Прийняття проєкту акта створить додаткові правові та політичні підстави для захисту національних інтересів України в умовах збройної агресії РФ та підвищення авторитету України як самодостатньої держави, що бере участь лише в ефективному для неї та такому, що відповідає її національним інтересам, міжнародному співробітництві», - зазначається в поясненні, підписаному головою Служби безпеки України Іваном Бакановим.

     

    Кабмін Росія тероризм документи Україна уряд
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