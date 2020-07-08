Україна вийшла з меморандуму із Росією про боротьбу з тероризмом документ



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Меморандум був підписаний 8 років тому - 12 липня 2012 року в Ялті

Кабінет міністрів припинив дію меморандуму між Україною та Російською Федерацією про співпрацю у боротьбі з тероризмом від 12 липня 2012 року.

Відповідну постанову було ухвалено членами уряду в середу, 8 липня, без обговорення.

«Припинити дію меморандуму між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співпрацю у боротьбі з тероризмом, учиненого в м. Ялті 12 липня 2012 року. Міністерству закордонних справ повідомити російську сторону про припинення дії Меморандуму», - йдеться у документі.

Сам документ розмістив у соцмережах народний депутат Олексій Гончаренко.

Як зазначається у пояснювальній записці, з огляду на збройну агресію РФ на території України, сприяння сепаратизму та тероризму в східних областях України є необхідність привести двосторонню договірно-правову базу з Російською Федерацією до сучасних реалій відносин з Росією.

«Прийняття проєкту акта створить додаткові правові та політичні підстави для захисту національних інтересів України в умовах збройної агресії РФ та підвищення авторитету України як самодостатньої держави, що бере участь лише в ефективному для неї та такому, що відповідає її національним інтересам, міжнародному співробітництві», - зазначається в поясненні, підписаному головою Служби безпеки України Іваном Бакановим.