У Росії два місяці блокували найпопулярніший сайт хокейної статистики
Причина бану начебто приховується в забороненій рекламі на території РФ
Популярний статистичний хокейний сайт Eliteprospects.com був розблокували на території Росії після кількамісячного бану. Про це повідомляється в офіційному акаунті порталу в Twitter.
«Розблоковані! Eliteprospects.com був заблокований у Росії останні пару місяців, але тепер нам повідомили, що ми більше не вважаємося загрозою Матінці Росії чи її інтернет-законодавству, тому сайт тепер має бути доступний для всіх хокейних уболівальників в РФ», - не приховує іронії автор повідомлення.
Між тим, російські ЗМІ повідомляють, що ресурс Eliteprospects.com був заблокований на підставі рішення Федеральної податкової служби за рекламу онлайн-казино і букмекерів, які не мають ліцензії на діяльність у РФ.