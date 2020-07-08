У Росії два місяці блокували найпопулярніший сайт хокейної статистики



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На сайті Eliteprospects можна знайти найповнішу статистику по гравцях за всі роки Фото - Eliteprospects

Причина бану начебто приховується в забороненій рекламі на території РФ

Популярний статистичний хокейний сайт Eliteprospects.com був розблокували на території Росії після кількамісячного бану. Про це повідомляється в офіційному акаунті порталу в Twitter.

«Розблоковані! Eliteprospects.com був заблокований у Росії останні пару місяців, але тепер нам повідомили, що ми більше не вважаємося загрозою Матінці Росії чи її інтернет-законодавству, тому сайт тепер має бути доступний для всіх хокейних уболівальників в РФ», - не приховує іронії автор повідомлення.

Між тим, російські ЗМІ повідомляють, що ресурс Eliteprospects.com був заблокований на підставі рішення Федеральної податкової служби за рекламу онлайн-казино і букмекерів, які не мають ліцензії на діяльність у РФ.

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