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    У Росії два місяці блокували найпопулярніший сайт хокейної статистики

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    На сайті&nbsp;Eliteprospects можна знайти найповнішу статистику по гравцях за всі роки - У Росії два місяці блокували найпопулярніший сайт хокейної статистики
    На сайті Eliteprospects можна знайти найповнішу статистику по гравцях за всі роки
    Фото - Eliteprospects

    Причина бану начебто приховується в забороненій рекламі на території РФ

    Популярний статистичний хокейний сайт Eliteprospects.com був розблокували на території Росії після кількамісячного бану. Про це повідомляється в офіційному акаунті порталу в Twitter.

    «Розблоковані! Eliteprospects.com був заблокований у Росії останні пару місяців, але тепер нам повідомили, що ми більше не вважаємося загрозою Матінці Росії чи її інтернет-законодавству, тому сайт тепер має бути доступний для всіх хокейних уболівальників в РФ», - не приховує іронії автор повідомлення.

    Між тим, російські ЗМІ повідомляють, що ресурс Eliteprospects.com був заблокований на підставі рішення Федеральної податкової служби за рекламу онлайн-казино і букмекерів, які не мають ліцензії на діяльність у РФ.

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    Росія цензура хокей онлайн-казино
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