На українсько-румунському кордоні під причепом вантажівки виявили афганця

Прикордонники виявили хлопця під час огляду фур

У пункт пропуску «Порубне», що на кордоні з Румунією, транзитом із Туреччини до Латвії, прибула вантажівка «Вольво». Під час огляду транспортного засобу прикордонники Чернівецького загону спільно з митниками на запасному колесі під причепом до вантажного автомобіля виявили іноземця, повідомляє пресслужба відомства.

З’ясувалося, що нелегальний мігрант є громадянином Афганістану і йому всього 16 років. У такий спосіб він їхав вже третю добу, аби будь-що дістатися країн ЄС, спочатку до Франції.

16-річного афганця виявили під час огляду автомобіля Автор: ДПСУ

Як зазначили у ДПСУ, водій фури, громадянин України, не знав, що з ним їде непроханий пасажир.

Прикордонники хлопця нагодували та дали час отямитися.

Наразі встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, у міграційній службі України звернулися в міністерство юстиції з пропозицію переобладнати будівлі для розміщення біженців з Афганістану.

В Україні діють три пункти тимчасового розміщення біженців з-за кордону. Пункт тимчасового розміщення біженців у місті Яготин Київської області призначений для всіх вимушених мігрантів з-за кордону, з 2016 року він приймав, зокрема, сирійців. Аналогічні центри для біженців зі всього світу працюють в Одесі та Закарпатській області.

Як раніше повідомляв «Главком», Афганістан знаходиться на межі гуманітарної катастрофи. Попри те, що ООН і партнери продовжують робити все можливе, щоб її уникнути, вони не зможуть це зробити без твердої та щедрої міжнародної підтримки.