Міністерка оборони Нідерландів пішла у відставку через провал евакуації з Афганістану

«Моє перебування на посаді міністра підлягає обговоренню, тому я більше не зможу виконувати свою роботу, як слід» – Бейлевельд

Під час евакуації громадян з Афганістану один евакуаційний борт Нідерландів взагалі вилетів з Кабула порожній

Очільниці міністерства оборони Нідердандів висловили вотум недовіри через неуспішну евакуацію з Афганістану. Анк Бейлевельд подала у відставку. Це рішення ухвалили на екстреному з’їзді партії «Християнсько-демократичний заклик». Про це повідомляє NOS.

Сама міністерка була здивована реакцією парламентарів та винесеному їй вотуму недовіри. Бейлевельд була готова продовжити роботу з вивезення людей з Афганістану. Зокрема, мова йшла про евакуацію афганців, які співпрацювали з нідерландськими військовими.

«Моє перебування на посаді міністра підлягає обговоренню, тому я більше не зможу виконувати свою роботу, як слід», – сказала Бейлевельд.

До слова, під час евакуації громадян з Афганістану один евакуаційний борт Нідерландів взагалі вилетів з Кабула порожній. Причина – неймовірний хаос в аеропорту афганської столиці. Загалом повітряне судно пробуло на летовищі лише пів години.

Нагадаємо, що Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

Як повідомлялося, 18 серпня, до Кабула вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України. Літак мав евакуювати людей з Афганістану.