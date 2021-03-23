Митники «Борисполя» вилучили на кордоні нумізматичну колекцію

Понад сто монет намагався вивезти із країни ізраїльський колекціонер

Партію антикварних монет та банкнот затримали митники при спробі вивозу з України. Як інформує Київська митниця на своїй сторінці в Facebook, 126 старовинних монет та 6 банкнот намагався вивезти через аеропорт «Бориспіль» до Тель-Авіву нумізмат з Ізраїлю.

Найстарші в колекції п’ятаки часів Катерини ІІ – 33 монети від 1760 року карбування та більш молодші – пенні Фінляндії, гроші Польщі, копійки Російської імперії та СРСР.

Для проходження митного контролю пасажир обрав спрощений порядок «зелений коридор», чим гарантував відсутність у нього товарів та предметів, обов’язкових для декларування чи ж обмежених для вивезення. Однак під час перевірки скануючою системою, у валізі громадянина митники помітили характерні для монет форми. Монети та банкноти, сортовані у пакетики по номіналах та роках, знаходились у звичайній картонній коробочці серед речей пасажира.

На момент проходження митного контролю дозвільних документів на право переміщення через митний кордон України предметів культурного вжитку громадянин не мав, до перетину лінії «зелений коридор» до інспекторів митниці не звертався та митної декларації не заповнював. Таким чином громадянин порушив порядок проходження митного контролю, встановлений на «зеленому коридорі».

Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України. Монети та банкноти вилучено. Їх вартість та культурна цінність буде встановлена після проведення експертної оцінки.

Раніше київські митники повідомили про вилучення партії айфонів вартістю в пів мільйона гривень, яку намагалися ввезти до країни з порушенням правила «зеленого коридору».

Сьогодні, 23 березня, у поштовому відправленні, що надійшло до Києва із США, було виявлено пʼять діамантів на суму 300 тисяч гривень.