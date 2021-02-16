За січень київські митники виявили порушень на понад 10 млн грн

Найчастіше порушників виявляють у зоні митного контролю в аеропорту «Бориспіль»

До бюджету протягом січня порушниками митного законодавства сплачено майже 300 тис. грн

У січні 2021 року співробітники Київської митниці Держмитслужби склали 103 протоколи про порушення митних правил на загальну суму 10,6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

За 41 справою митницею вилучено товарів та предметів правопорушень на 6,2 млн грн.

В розрізі статей Митного кодексу України найбільше адмінпротоколів у січні складено за:

ст. 471 Митного кодексу (порушення порядку проходження «зеленого коридору») – 24 протоколи;

ст. 472 (недекларування) – 17 протоколів;

ст. 470 (недоставлення товарів, транспортних засобів) – 16 протоколів;

ст. 485 (ухилення від сплати митних платежів) – 15 протоколів;

ст. 483 (приховування від митного контролю) - 12 протоколів.

Результативність розгляду адмінсправ у січні цього року склала 10,12 млн грн, зокрема:

сума штрафів, накладених судом – 4,27 млн грн;

вартість конфіскованих судом предметів правопорушень – 3,93 млн грн;

штрафи, накладені митницею становлять 1,84 млн грн;

укладено мирових угод на 74,49 тис. грн.

До Державного бюджету України протягом січня 2021 року порушниками митного законодавства сплачено 299,2 тис. грн.

Найрезонанснішою справою січня 2021 року стало упередження в аеропорту «Бориспіль» контрабанди особливо небезпечних наркотиків з Євросоюзу до України. 500 г кокаїну вартістю за цінами «чорного ринку» понад 2,1 млн грн інспекторами Київської митниці виявлено в консервній банці з томатною пастою, яка знаходилась серед особистих речей 21-річного авіапасажира.