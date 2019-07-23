На Україну насуваються магнітні бурі



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Фото: geocenter.info

Напередодні синоптики попередили українців про можливий вплив погоди на здоров'я

На українців насуваються дві магнітні бурі. Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця.

«5-6 серпня астрономи прогнозують магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1», - повідомили в Лабораторії.

Відповідно до стандартної шкали NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу 1 здатні впливати на енергетичні системи - слабкі флуктуації в енергетичних системах, на космічні апарати - невеликий вплив на системи управління космічними апаратами, на наземні системи - полярні сяйва видно на високих широтах (до 60 градусів), на початок міграцій тварин.

Напередодні синоптики попередили українців про можливий вплив погоди на здоров'я. Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні з 24 по 28 червня будуть фіксуватися переважно комфортні погодні умови, але в окремі години можуть фіксуватися й субкомфортні погодні умови. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

«Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні з 24 по 28 червня будуть фіксуватися переважно комфортні погодні умови. У ранкові години 26 та 28 червня та у вечірні години 28 червня будуть фіксуватися субкомфортні погодні умови. Під час субкомфортних погодних умов людина відчуває помірне тепло навантаження, суб’єктивне тепловідчуття – дуже тепло. Можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість. Терморегуляторне навантаження слабке, відмічається як - «прохолодно», може спостерігатись погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету», - повідомили синоптики.