Сьогодні на всій території України прогнозуються дощі



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У Києві сьогодні очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ

У вівторок, 23 липня, в Україні прогнозуються короткочасні дощі, температура вдень від 21 до 32°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«23 липня мінлива хмарність. Короткочасні дощі (на Правобережжі місцями), подекуди грози, у південній частині, вдень також і у східних та Дніпропетровській областях місцями град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний (у східній частині - південний), 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів 18-21°; вдень 21-26°, на півдні та сході країни 28-32°; у Карпатах вночі 9-14°, вдень 13-18°», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 23-25°.