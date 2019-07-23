В Україні до 25 липня збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки
23 липня на всій території країни очікуються грозові дощі
У деяких регіонах України до 25 липня збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
«За даними Укргідрометцентру, 22-25 липня в південних, східних, центральних, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях надзвичайний (5-го класу) рівень пожежної небезпеки», - попередили рятувальники.
За прогнозами синоптиків, у вівторок, 23 липня, на всій території країни очікуються грозові дощі. Стовбчики термометрів місцями покажуть 31 градус із позначкою «плюс».
Як повідомлялося, нещодавно під Києвом згоріло 10 га пшениці.