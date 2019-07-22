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    Новини

    На Київ насувається гроза

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    На Київ насувається гроза

    У Києві сьогодні очікується дощ

    У понеділок, 22 липня, в найближчі години з утриманням до кінця доби очікується гроза (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попередили в Укргідрометцентрі.

    Сьогодні в Києві також буде вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура +26+28°.

    Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода 22 липня в Україні буде дощовою і прохолодною. Пов'язано це з наближенням циклону Theo, який знаходиться поблизу скандинавського хвостика, аж на півночі Норвегії.

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