У Києві оголошено штормове попередження



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У столиці перший рівень небезпечності через пориви вітру

У Києві сьогодні у найближчу годину з утриманням до кінця доби 11 лютого пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомлялося, 11 лютого у Києві та області хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі у Києві 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла, по області вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.