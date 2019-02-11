У Карпатах оголошено лавинну небезпеку



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Синоптики попередили, що у Карпатах очікується відлига та сніг

В українських Карпатах у понеділок, 11 лютого, можливе сходження лавин. Про це попередили у прес-службі ДСНС України.

«11 лютого, внаслідок відлиги, у горах Івано-Франківської області, 11-12 лютого, внаслідок снігопаду, у горах Львівської області та внаслідок снігопадів і хуртовини, у високогір'ї та горах Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», - повідомили у відомстві.

Водночас 11-12 лютого, внаслідок опадів та сніготанення, на річках Закарпаття очікуються підйоми рівнів води на 0,3-1,0 м над поточними рівнями, без негативних наслідків.

Зазначимо, що напередодні рятувальники знайшли у Карпатах трьох заблукалих одеситів.