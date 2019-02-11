Погода в Україні на 11 лютого: хмарно з проясненнями, на дорогах ожеледиця



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У Києві та області хмарно з проясненнями, без істотних опадів

На дорогах північних, східних, центральних областей та Карпатського регіону місцями ожеледиця

У понеділок, 11 лютого, погода в Україні буде хмарною з проясненнями.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Зазначається, що вночі на крайньому заході, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях невеликий, на Закарпатті та Прикарпатті помірний дощ, в Карпатах з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів.

На дорогах північних, східних, центральних областей та Карпатського регіону місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, в західних областях та на крайньому півдні країни 0-3° тепла; вдень 1-6° тепла, на Одещині та в Криму до 9°.

У Києві та області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, у столиці 5-10 м/с, по області 7-12 м/с. Температура вночі у Києві 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла, по області вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

Нагадаємо, у Херсонській області розцвіли підсніжники і крокуси.