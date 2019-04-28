На виборах президента Казахстану вперше балотується жінка



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Данія Еспаєва балотується на пост президента Казахстану

Вибори президента Казахстану відбудуться 9 червня

Сьогодні 28 квітня завершився термін подачі документів для бажаючих брати участь у президентських виборах у Казахстані. Дев'ять осіб виявили бажання обійняти посаду глави держави.

Про це повідомляє NUR.KZ.

25 квітня в Центральну виборчу комісію були представлені документи про висунення Громадським об'єднанням «Демократична партія Казахстану «Ак жол» Еспаєвой Данії Мадіевни кандидатом в президенти Республіки Казахстан.

«Буквально за кілька годин до закінчення подачі документів стало відомо ім'я останнього висуванця. Кандидатом від громадського об'єднання «Халиқ демографіяси» став Жуматай Алієв», - йдеться в повідомленні.

Таким чином документи до ЦВК Казахстану подали дев'ять претендентів від республіканських об'єднань, в тому числі чотирьох політичних партій. Серед них і Касим-Жомарт Токаєв, нинішній президент Казахстану, який обійняв посаду з 20 березня після відставки Нурсултана Назарбаєва і оголосив про проведення в країні дострокових виборів. Вони мають відбутися 9 червня 2019 року. Вперше в політичному житті країни у президентських перегонах братиме участь жінка.

Нагадаємо, 19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану.

Екс-голова Сенату парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 20 березня вступив на посаду президента країни.

Новий президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв 23 березня підписав указ про перейменування Астани в місто Нур-Султан.