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На виборах до Європарламенту масово перемагають праві: Макрон розпускає парламент Франції

glavcom.ua
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На виборах до Європарламенту масово перемагають праві: Макрон розпускає парламент Франції
Еммануель Макрон розпустив парламент Франції
фото: elysee.fr

Що ще відомо про перші наслідки перемоги правих на виборах у ЄС

Превалювання ультраправих під час голосування до Європейського парламенту спонукало президента Франції Еммануеля Макрона скликати дострокові національні вибори. Як коментує французька преса, зокрема Le Figaro, цим самим він «занурив політичний ландшафт країни і націю в невідомість».

«Національне обʼєднання» Марін Ле Пен набирає понад 30%, тоді як правоцентристська коаліція партій із «Ренесансом» Макрона – удвічі (15,2%) менше. Перший тур парламентських виборів відбудеться 30 червня, другий – через тиждень, 7 липня.

У Le Monde зазначають, що, оголошуючи про розпуск Національних зборів, глава держави прагне створити диверсію та уникнути післявиборчого зведення рахунків у власному таборі. «Божевільна ризикована операція», «граючи з вогнем, глава держави може згоріти сам, втягнувши у вогонь всю країну», - резюмують у виданні.

Позачергові загальні вибори, які відбудуться у два тури 30 червня та 7 липня, можуть призвести до того, що Макрону доведеться працювати із французьким прем’єр-міністром від ультраправих євроскептиків. Марін Ле Пен, яку регулярно зображують його політичним ворогом, оголосила в неділю, що її партія готова прийняти керівництво країною.

Раніше у Франції траплялося, що президент, який є найвпливовішим політиком країни, і прем’єр-міністр походять з різних політичних партій. Але, як пише BBC, якби новим прем’єр-міністром став хтось ультраправий, це було б уперше для Франції. 

Інші західні оглядачі, зокрема з Reuters, пишуть, що все це додає невизначеності щодо майбутнього політичного напрямку Європи. Справа в тому, що на виборах до Європарламенту масово перемагають праві партії.

 «Альтернатива для Німеччини» набирає 16,5% (2 місце після 29,5% ХДС-ХСС).

В Австрії перемагає ультраправа Партія Свободи із 27%.

В Італії очікувано перемагають «Брати Італії» Джорджи Мелоні, яким екзит-поли дають від 26 до 30%.

Читайте також: Вибори в Австрії продемонстрували несподіваний результат.

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