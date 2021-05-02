Боррель назвав неприйнятними російські санкції проти громадян ЄС
Боррель зазначив, що дії Москви не завадять ЄС притягати до відповідальності винних у порушенні прав людини
Рішення влади РФ заборонити восьми громадянам Євросоюзу в'їзд на територію Російської Федерації «неприйнятні».
Про це йдеться в заяві глави зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля.
Він зазначив, що дії Москви не завадять Європейському Союзу притягати до відповідальності винних у порушенні прав людини.
Також глава євродипломатії від імені ЄС висловив повну солідарність з фігурантами, які потрапили під російські санкції.
«Російські дії не завадять Європейському Союзу продовжувати підтримку прав людини, демократії та міжнародного права, а також притягати до відповідальності винних у порушенні прав людини», – заявив Боррель 1 травня.
Зазначимо, до МЗС Швеції у суботу викликали посла Російської Федерації, щоб висловити протест у зв'язку з нещодавнім запровадженням Москвою санкцій проти шведського підданого.
Напередодні представник МЗС Німеччини назвав санкції, запроваджені РФ проти чиновників з низки країн ЄС, необгрунтованими.
Як повідомлялося, міністерство закордонних справ РФ оголосило у п’ятницю персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких – віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі.
Крім того, у «чорний список» РФ потрапили:
- Іварс Аболішин, голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ;
- Маріс Балтіниш, директор Центру державної мови Латвії;
- Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи;
- Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна, Німеччина;
- Давид Марія Сассолі, голова Європейського парламенту;
- Оса Скотт, голова лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки дослідницького інституту тотальної оборони Швеції;
- Ільмар Томуск, голова мовного департаменту Естонії;
- Віра Юрова, заступник голови Єврокомісії з питань цінностей і транспарентності.
Раніше Європарламент прийняв резолюцію щодо відключення Росії від SWIFT.
Нагадаємо, Євросоюз залишає за собою право вжити відповідних заходів на санкції Росії, введені щодо європейських чиновників. У Брюсселі заявили, що Москва обрала шлях конфронтації і не прагне виправити двосторонні відносини.