Боррель назвав неприйнятними російські санкції проти громадян ЄС

Боррель зазначив, що дії Москви не завадять ЄС притягати до відповідальності винних у порушенні прав людини

Рішення влади РФ заборонити восьми громадянам Євросоюзу в'їзд на територію Російської Федерації «неприйнятні».

Про це йдеться в заяві глави зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля.

Він зазначив, що дії Москви не завадять Європейському Союзу притягати до відповідальності винних у порушенні прав людини.

Також глава євродипломатії від імені ЄС висловив повну солідарність з фігурантами, які потрапили під російські санкції.

«Російські дії не завадять Європейському Союзу продовжувати підтримку прав людини, демократії та міжнародного права, а також притягати до відповідальності винних у порушенні прав людини», – заявив Боррель 1 травня.

Зазначимо, до МЗС Швеції у суботу викликали посла Російської Федерації, щоб висловити протест у зв'язку з нещодавнім запровадженням Москвою санкцій проти шведського підданого.

Напередодні представник МЗС Німеччини назвав санкції, запроваджені РФ проти чиновників з низки країн ЄС, необгрунтованими.

Як повідомлялося, міністерство закордонних справ РФ оголосило у п’ятницю персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких – віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі.

Крім того, у «чорний список» РФ потрапили:

Іварс Аболішин, голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ;

Маріс Балтіниш, директор Центру державної мови Латвії;

Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи;

Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна, Німеччина;

Давид Марія Сассолі, голова Європейського парламенту;

Оса Скотт, голова лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки дослідницького інституту тотальної оборони Швеції;

Ільмар Томуск, голова мовного департаменту Естонії;

Віра Юрова, заступник голови Єврокомісії з питань цінностей і транспарентності.

Раніше Європарламент прийняв резолюцію щодо відключення Росії від SWIFT.

Нагадаємо, Євросоюз залишає за собою право вжити відповідних заходів на санкції Росії, введені щодо європейських чиновників. У Брюсселі заявили, що Москва обрала шлях конфронтації і не прагне виправити двосторонні відносини.