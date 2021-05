В ЄС не планують запроваджувати нові санкції проти Росії – ЗМІ

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу на зустрічі 10 травня не ухвалюватимуть жодних рішень щодо нового пакету санкцій проти Росії. Про це написав кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк у Twitter.

«Жодних нових санкцій проти Росії на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у понеділок», – написав Джозвяк.

Відповідно до офіційного порядку денного, міністри зустрінуться у Брюсселі, щоб обговорити трансатлантичні відносини та Західні Балкани. У переліку питань також є «відносини із Росією».

