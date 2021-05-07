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    В ЄС не планують запроваджувати нові санкції проти Росії – ЗМІ

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    30 квітня РФ оголосила персонами нон грата низку європейських посадовців - В ЄС не планують запроваджувати нові санкції проти Росії – ЗМІ
    30 квітня РФ оголосила персонами нон грата низку європейських посадовців
    Фото з відкритих джерел

    Міністри МЗС ЄСзустрінуться у Брюсселі, щоб обговорити трансатлантичні відносини та Західні Балкани

    Міністри закордонних справ країн Євросоюзу на зустрічі 10 травня не ухвалюватимуть жодних рішень щодо нового пакету санкцій проти Росії. Про це написав кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк у Twitter.

    «Жодних нових санкцій проти Росії на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у понеділок», – написав Джозвяк.

    Відповідно до офіційного порядку денного, міністри зустрінуться у Брюсселі, щоб обговорити трансатлантичні відносини та Західні Балкани. У переліку питань також є «відносини із Росією».

    Нагадаємо, 30 квітня РФ оголосила персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких – віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі.

    Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель назвав це рішення доказом того, що РФ продовжує дотримуватися шляху конфронтації.

    Теги: ЄС Росія санкції Європарламент
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