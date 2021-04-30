Росія оголосила голову Європарламенту персоною нон грата

Європейський парламент з 2019 року очолює Давид-Марія Сассолі

Росія заборонила в'їзд низці європейських дипломатів

Російська Федерація ввела санкції проти восьми представників ЄС. Зокрема, до списку санкцій потрапив голова Європарламенту Давид Сассолі. Про це повідомляє пресслужба МЗС Росії.

Зазначається, що санкції ввели у відповідь на заходи Ради Європи щодо шести російських громадян.

У Російський санкційний список потрапили:

Іварс Аболішин, голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ;

Маріс Балтіниш, директор Центру державної мови Латвії;

Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи;

Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна, Німеччина;

Давид Марія Сассолі, голова Європейського парламенту;

Оса Скотт, голова лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки дослідницького інституту тотальної оборони Швеції;

Ільмар Томуск, голова мовного департаменту Естонії;

Віра Юрова, заступник голови Єврокомісії з питань цінностей і транспарентності.

У заяві російське міністерство звинуватило Євросоюз у продовженні «політики нелегітимних односторонніх обмежувальних заходів щодо російських громадян і організацій».

«Тільки в березні 2021 року неправомірним обмеженням ЄС були піддані шість росіян», – сказано в заяві.

Тож у відповідь на введені 2 і 22 березня цього року Радою ЄС санкції проти шести російських громадян МЗС Росії оголосило власні обмеження проти громадян ЄС. Відтепер в'їзд в РФ їм заборонений.

Додамо, що напередодні Європарламент прийняв резолюцію щодо відключення Росії від SWIFT.