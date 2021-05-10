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    Думки вголос

    Кібер-атака на найбільшу в США систему продуктопроводів. Масштаб цієї компанії і наслідки

    • Михайло Гончар

      Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

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    Хакерська група є прикриттям для &laquo;ихтамнетов&raquo; - Кібер-атака на найбільшу в США систему продуктопроводів. Масштаб цієї компанії і наслідки
    Хакерська група є прикриттям для «ихтамнетов»

    Президенту США довелось оголосити надзвичайний стан

    У США здійснена потужна кібер-атака на найбільшу в країні систему продуктопроводів Colonial Pipeline (підкреслюю – це продуктопроводи, а не нафтопроводи, як пишуть у нас). Декілька цифр для уявлення про масштаб цієї компанії і наслідки.

    Загальна протяжність продуктопроводів – 8900 км, дві магістральні труби діаметром 1000 мм та 910 мм йдуть від Техасу на півдні США до Нью-Джерсі на півночі через увесь американський схід. Одна використовується для транспортування різних бензинів, інша – дизелю, топочного мазуту, реактивних палив. 15 резервуарних парків компанії вміщують 4,5 млн. куб м. різних видів пального. В принципі це гарантує споживачам 45-денний запас.

    Щорічно Colonial Pipeline прокачує до 110 млн. тон нафтопродуктів, чим забезпечує до 45% потреб сходу США у рідкому паливі.

    Хакерська група, що здійснила успішну атаку, швидше за все, є прикриттям для «ихтамнетов». Якщо поглянути через призму одвічного питання «кому це вигідно?» то коло потенційних «ихтамнетов» не таке вже й широке:

    • Північна Корея;
    • Іран;
    • Китай;
    • Росія;
    • Спільна російсько-китайська кооперація;
    • Спільна російсько-іранська кооперація;
    • Спільна китайсько-іранська кооперація.

    Якщо взяти до уваги, що Пу не так давно у посланні своїм федеральним зборам лякав США «асиметричною, швидкою і жорсткою» відповіддю на «утиски Росії», то ось це вона і є така дія. Доволі швидко – не минуло й місяця, асиметрично – ви нам, мовляв «Гамільтона» в Чорне море надіслали, а ми вам ось хакерів та так, що вам мало не покажеться, доволі жорстко, оскільки президенту США довелось оголосити надзвичайний стан. До усього іншого, що слід взяти до уваги і затримання американським крейсером «Монтерей» в Аравійському морі судна без розпізнавальних знаків з вантажем російської та китайської зброї для єменських хуситів. Знову ж таки, на додаток до іранських вух «ихтамнетов» за хуситами проявились і російські. А це вже серйозно, бо хусити – це проксіз Ірану та Росії для підривної діяльності проти головного союзника США в регіоні Саудівської Аравії.

    Показово, що обом – і Ірану, і Росії – необхідні турбулентності на ринках нафти і нафтопродуктів, щоб ціни на них зростали. А для цього якраз і потрібно уражати двох найбільших плеймейкерів глобального нафтового ринку – С. Аравію та США.

    Далі буде ще багато чого цікавого…

    А нам слід думати над захистом нашої критичної енергетичної інфраструктури…

    Джерело: блог Михайла Гончара

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    Теги: Росія Чорне море США Іран кібератака Китай надзвичайний стан Північна Корея кібербезпека
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