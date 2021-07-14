На відпочинку у Приморську українці змушені дивитися російську пропаганду

У списку «красуються» – «Перший канал», «Росія 1», «СТС» та інші

На запорізькому курорті показують тільки російські канали

У Запорізькій області на курорті в місті Приморську відпочивальники змушені дивитися і слухати російську пропаганду по телевізору через те, що українські канали недоступні. По телевізору йде трансляція виключно російського ТБ. Про це повідомляє місцеве видання «ZаБор».

Читачі розповіли виданню, що таке вже було у 2019 році, але тоді канали «перебивали» то «Україна РФ», то «РФ Україну». Тепер же на запорізькому курорті, мабуть, посилили сигнали подачі сигналу з боку території, захопленої РФ, і показують тільки російські канали.

За словами місцевих жителів, таке буває і вони тут ніяк на ситуацію вплинути не можуть.

Як видно на фото, в списку «красуються» – «Перший канал», «Росія 1», «СТС» та інші.

Тим часом, Центр Громадського здоров'я застеріг українців на яких пляжах не варто купатися. Через часті дощі, високі температури, грози та шквали водойми України не завжди відповідають санітарним нормам.