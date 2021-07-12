Щось пішло не так. На Запоріжжі хлопці «скупали» автомобіль (фото, відео)

Автомобіль застряг в морі і люди безрезультатно намагалися його витягти

Автомобіль заїхав глибше, ніж очікували молодики, і застряг.

У селі Степанівка Запорізької області, 11 липня, молоді люди вирішили «скупати» свою машину на пляжі, але автомобіль застряг у морі. Про це розповідає ZaБор.

Як видно на опублікованих кадрах, автомобіль заїхав глибше, ніж очікували парубки, і застряг. Вони намагалися виштовхати машину з води, але спроби були марними – вона опинилася ще глибше.

Додамо, що курйозний інцидент трапився в США, в штаті Північна Кароліна. Міст зрізав дах кузова вантажівки. Проте водій нібито цього й не помітив і продовжив рух.

Читайте також: