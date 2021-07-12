  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Щось пішло не так. На Запоріжжі хлопці «скупали» автомобіль (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Автомобіль застряг в морі і люди безрезультатно намагалися його витягти - Щось пішло не так. На Запоріжжі хлопці «скупали» автомобіль (фото, відео)
    Автомобіль застряг в морі і люди безрезультатно намагалися його витягти
    Фото з відкритих джерел

    Автомобіль заїхав глибше, ніж очікували молодики, і застряг.

    У селі Степанівка Запорізької області, 11 липня, молоді люди вирішили «скупати» свою машину на пляжі, але автомобіль застряг у морі. Про це розповідає ZaБор.

    1 з 2
    на весь екран згорнути
    Щось пішло не так. На Запоріжжі хлопці «скупали» автомобіль (фото, відео)

    Як видно на опублікованих кадрах, автомобіль заїхав глибше, ніж очікували парубки, і застряг. Вони намагалися виштовхати машину з води, але спроби були марними – вона опинилася ще глибше.

    Додамо, що курйозний інцидент трапився в США, в штаті Північна Кароліна. Міст зрізав дах кузова вантажівки. Проте водій нібито цього й не помітив і продовжив рух.

    Читайте також:
    Теги: Запоріжжя туризм автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Щось пішло не так. На Запоріжжі хлопці «скупали» автомобіль (фото, відео)