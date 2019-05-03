Дощі та потепління: прогноз погоди в Україні на 3 травня



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Температура вдень становитиме 16-21° з позначкою «плюс»

У Києві сьогодні невеликий дощ, температура вдень до 20°

У п'ятницю, 3 травня, в Україні дощитиме у всіх областях, окрім південних, Харківської та Дніпропетровської областей.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«3 травня в Україні хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, лише в Карпатах невеликий дощ; Вдень в Україні, крім південних, Харківської та Дніпропетровської областей, невеликий, у західних областях помірний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 16-21°, на півдні країни до 24°», - зазначається у повідомленні.

У Києві 3 травня хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 18-20°.

Раніше повідомлялося, що в Україні з 3 травня очікується потепління. Протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +15+20 градусів, а при проясненнях до +20+23 градусів.