Квітень у Києві був контрастний: від +0,4°С до +23,2°С



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Найтепліше у Києві було 26 квітня

Середньомісячна температура повітря квітня у Києві склала +10,6°С, що на 1,9°С вище за кліматичну норму. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«Особливістю цьогорічного квітня стало те, що перша і третя декади виявились на 3,0°С теплішими, а друга декада – на 0,4°С холоднішою за норму. Контрастність квітня підкреслює те, що 8 днів було з заморозками на поверхні ґрунту, а 7 днів вже були з літньою температурою вище +15,0°С», - зазначили кліматологи.

Найтепліше у Києві було 26 квітня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +23,2°С, а найхолодніше – 5 квітня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +0,4°С.

Опадів у столиці випало близько норми, однак це завдяки 29 квітня, коли за добу випало 23 мм.

Як повідомлялося, наразі в Україну прийшов дощовий циклон Valentin з південного заходу Європи. Він приніс дощі, місцями сильні зливи, грози, штормовий вітер.

За прогнозами синоптиків, з четверга, 2 травня, почне теплішати